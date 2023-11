Abgestürzt ist am Sonntag ein Geländewagen in Landeck. Er kam in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Ein 61-jähriger Mann fuhr am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Landeck (Tirol) am Perfuchsberg mit seinem Geländewagen eine Forststraße entlang. In einer Kurve geriet er über den Straßenrand hinaus und stürzte einen Hang hinab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach bis es auf dem unteren Teil der Forststraße auf den Rädern zum Stehen kam.

Geländewagenfahrer steht unter dem Einfluss von Alkohol

Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Absturz verletzt. Sie begaben sich selbst ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wird nun bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.