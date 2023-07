In Kehlen, einem Ortsteil von Meckenbeuren, gab es am Dienstagmittag einen schweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12:30 Uhr an der Einmündung der Hirschlatter Straße in Kehlen. Dort nahm ein Autofahrer einem Motorradfahrer die Vorfahrt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg gegenüber unserer Redaktion sagte. Der Motorradfahrer stürzte deshalb. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall in Kehlen: Straße momentan gesperrt

Aktuell (15:10 Uhr) ist die Straße wegen dem Unfall noch gesperrt. Die Sperrung wird sich noch in etwa eine Stunde hinziehen, erklärte der Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen!