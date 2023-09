Am Montagmorgen hat eine Fahranfängerin in Kammlach eine Fußgängerin und deren Hund erfasst und schwer verletzt. Nach dem Unfall flüchtete die 18-Jährige vom Unfallort.

Der Polizei zufolge war die 48-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund die Ortsverbindungsstraße zwischen Unterkammlach und Bergerhausen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen erfasste sie eine 18-jährige Autofahrerin, die auf der Ortsverbindungsstraße von Unterkammlach in Richtung Bergerhausen fuhr.

Verkehrsteilnehmer entdeckt schwer verletzte Fußgängerin

Die Fußgängerin wurde anschließend mit ihrem Hund in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide wurden dabei schwer verletzt. Die Fahrerin flüchtete mit ihrem Auto von der Unfallstelle. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer entdeckte einige Zeit später die schwer verletzte Fußgängerin mit ihrem Hund und wählte den Notruf.

Unfallverursacherin stellt sich der Polizei

Vor Ort fand die Polizei Teile des Unfallautos. Mit diesen konnten die Beamten noch in den nächsten Stunden die 18-jährige Fahrerin ermitteln. Das Fahrzeug, das inzwischen an einem Bahnhof in der Umgebung abgestellt war, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Fahrerin stellte sich kurze Zeit später selbst bei der Polizei in München.

Fußgängerin und Hund in medizinischer Behandlung

Die verletzte Fußgängerin befindet sich laut Polizei aktuell in einem naheliegenden Klinikum. Der Hund wird tierärztlich versorgt. Die Fahranfängerin muss nun mit mehreren Anzeigen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, rechnen.