Schwer verletzt wurde am Montag ein Fußgänger in Hohenems. Ein Autofahrer erfasste den 15-Jährigen, als er auf dem Zebrastreifen die Straße überquerte.

Autofahrer erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen in Hohenems

Ein 82-jähriger Mann war am Montagabend gegen 17:30 Uhr mit seinem Auto auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Hohenems (Vorarlberg) in Richtung Götzis unterwegs, als es zu dem Unfall kam, berichtet die Polizei. An der Bushaltestelle im Brühl überquerte zur selben Zeit ein 15-jähriger Junge auf dem Zebrastreifen die Straße.

Fußgänger wird mehrere Meter durch Luft geschleudert

Laut Polizei übersah der Autofahrer den Jungen und erfasste ihn vermutlich mit dem rechten Außenspiegel. Der 15-Jährige wurde zunächst gegen das Fahrzeug und anschließend mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er kam auf dem angrenzenden Gehsteig zu liegen.

Junge wird bei Unfall in Hohenems schwer am Kopf verletzt

Der 15-Jährige zog sich bei dem Unfall wohl schwere Kopfverletzungen zu. Nachdem sich ein Notarzt um die Erstversorgung gekümmert hatte, brachte ihn der Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Feldkirch. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Viele Unfälle zwischen Fußgänger und Autofahrer

In den vergangenen Wochen kam es zu zahlreichen Unfällen zwischen Autofahrern und Fußgängern. Erst am Donnerstag streiften zwei Autofahrer in Lindau und Marktoberdorf Fußgänger. Diese wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Anders verlief ein Unfall Mitte November in Sonthofen. Ein 34-jähriger Autofahrer erfasste einen 58-jährigen Fußgänger, als dieser die Straße überquerte. Der Mann wurde laut Polizei schwer verletzt.

Die Stadt Hohenems

Hohenems ist eine Stadt mit 17.239 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk Dornbirn im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Sie liegt direkt an der Grenze zur Schweiz. In der Stadt befindet sich der Palast Hohenems, das ehemalige Residenzschloss der Grafen von Hohenems. Im 18. Jahrhundert wurden in der Schlossbibliothek zwei der drei bedeutendsten Handschriften des Nibelungenliedes gefunden. Hohenems ist außerdem die einzige Stadtgemeinde in Vorarlberg, die kein Bezirksstandort ist.