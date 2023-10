Seinen 50 Jahre alten Oldtimer-Jaguar im Wert von 100.000 Euro hat ein Mann am Montag in Herbertingen geschrottet. Der Fahrer bemerkte einen Kreisverkehr zu spät, hob ab und schanzte etwa 30 Meter durch die Luft.

Solche Szenen sieht man sonst nur im Film: Einen spektakulären Unfall hat am Montagabend ein Mann mit seinem 50 Jahre alten Oldtimer-Jaguar hingelegt. Wie die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau bisher ermittelten, war ein Mann am Montagabend gegen 20:45 Uhr mit seinem historischen Auto auf der B311 von Ertingen in Richtung Herbertingen (Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg) unterwegs.

Fahrer überholt mit Oldtimer-Jaguar zwei Autos und bemerkt Kreisverkehr zu spät

In einem zweispurigen Bereich überholte der leistungsstarke Jaguar zwei Autos. Doch dabei bemerkte der Fahrer den herannahenden Kreisverkehr offenbar zu spät. Der Fahrer stieg auf die Bremse, konnte aber einen Unfall nicht mehr verhindern.

Sein Oldtimer fuhr auf den Kreisverkehr, hob ab und flog circa 30 Meter über den Kreisverkehr hinweg, streifte noch mehrere Kennzeichen, ehe das 100.000 Euro-Auto auf der Gegenfahrbahn auf den Boden krachte und auf dem Dach zum Liegen kam.

Fahrer wird bei Unfall bei Herbertingen im Auto eingeklemmt und mittelschwer verletzt

Weil der Fahrer bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt wurde, mussten ihn die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Hilfe eines hydraulischen Geräts befreien. Die Feuerwehren Herbertingen und Bad Saulgau waren mit insgesamt 17 Fahrzeugen und 67 Einsatzkräften vor Ort. Der Unfallfahrer wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Er zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu.

Abschleppunternehmen birgt zerstörten Oldtimer-Jaguar

Um zu klären, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, veranlassten die Beamten des Polizeireviers eine Blutentnahme. Ein Abschleppunternehmen barg den zerstörten Jaguar, der einen ursprünglichen Wert von etwa 100.000 Euro hatte. Die B 311 war nach dem Crash zeitweise komplett gesperrt.