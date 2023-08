Einen 86-jährigen Mann mit Rollator hat am Dienstagnachmittag ein Radler in Füssen umgefahren. Anschließend ließ er den Senior hilflos am Boden liegen.

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr war ein 86-Jähriger mit seinem Rollator auf der König-Ludwig-Promenade in Füssen unterwegs, als ein ein unbekannter Radler ihn anfuhr, berichtet die Polizei. Der Senior stürzte anschließend auf den Geh- und Radweg. Das kümmerte den Fahrradfahrer aber offenbar wenig. Er fuhr einfach weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Senior schreit um Hilfe - Passanten helfen ihm auf die Beine

Der Senior konnte selbst nicht wieder aufstehen und rief um Hilfe. Passanten hörten seine Schreie und halfen ihm auf die Beine. Der Mann erlitt Abschürfungen und Prellungen. Von dem Radfahrer ist nach Angaben der Polizei nur bekannt, dass er mit einem Mountainbike unterwegs war.