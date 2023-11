Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Samstag in Friedrichshafen gekommen. Zwei Autos krachten an einer Kreuzung zusammen.

Autos prallen auf Kreuzung in Friedrichshafen zusammen

Zu einem folgenschweren Crash kam es nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag auf der Messestraße in Friedrichshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem Fiat-Panda die Messestraße in Richtung Stadt entlang. An der Kreuzung mit der Rheinstraße, an der der Verkehr mit Ampeln geregelt wird, krachte das Auto heftig mit einem VW Caddy zusammen, der in Richtung Allmannsweiler fuhr. Durch den Aufprall wurde der Caddy auf die Seite geschleudert.

Frau wird bei Unfall in Friedrichshafen schwer verletzt

In beiden Autos saßen jeweils zwei Menschen. Der Fahrer des Fiat wurde leicht verletzt, seine 62-jährige Beifahrerin hatte weniger Glück. Sie zog sich schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Die 19-jährige Beifahrerin im Caddy wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 23 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Unfallstelle in Friedrichshafen blieb mehrere Stunden lang gesperrt

An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen, Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße mehrere Stunden lang gesperrt. Erst gegen 13:30 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. Warum es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.