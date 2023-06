In Feldkirch (Vorarlberg) hat ein Autofahrer am Sonntag einen Verkehrsunfall verursacht. Im Anschluss fuhr der Mann mit seinem völlig kaputten Auto einfach weiter.

Der 33-jährige Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen auf der Neuen Freschner Straße in Richtung Schellenberg unterwegs. Auf der abschüssigen Straße verlor der Feldkirchener dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der linken Seite in eine Steinmauer. Danach wurde das Auto des Mannes in eine gegenüberliegende Wiese geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam schwer beschädigt auf den drei verbliebenen Rädern zum Stehen.

Unfall in Feldkirch: Volltrunken auf drei Rädern unterwegs - dafür aber auch mit über drei Promille

Trotz des heftigen Unfalls zog sich der Mann glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Anstatt die Polizei zu verständigen, fuhr der 33-Jährige mit dem schwer beschädigten Auto weiter in Richtung seines Zuhauses. Die alarmierte Polizei konnte bei dem 33-jährigen Autofahrer eine Atemalkoholkontrolle durchführen. Das Ergebnis: Der Mann mit 3,1 Promille unterwegs gewesen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.