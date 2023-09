In Eisenberg ist am Sonntag ein Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Rollerfahrer kollidiert.

Am Sonntagnachmittag befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Pröbstenerstraße in Eisenberg in Fahrtrichtung Hopferau. Der Polizei zufolge geriet sie aus Unachtsamkeit in einer Rechtskurve zu weit links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden 71-jährigen Motorrollerfahrer zusammen.

Ersthelfer kümmern sich um Verletzten

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Motorrollerfahrer auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den 71-Jährigen. Der Verletzte kam zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei Füssen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung gegen sie ein.