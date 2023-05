Schwer am Kopf verletzt wurde ein Mann am Vatertag im Unterallgäu. Er übersah ein Auto, als er eine Straße überquerte und wurde erfasst.

Der Mann war nach Angaben der Polizei mit Freunden auf einem Vatertagsausflug unterwegs. Zusammen zogen sie auf einem Traktorengespann durch die Gegend. In Egg an der Günz im Ortsteil Engishausen hielt das Gespann am rechten Straßenrand, weil der 25-Jährige zur gegenüberliegenden Wirtschaft laufen wollte.

Mann überquert Straße in Egg an der Günz, ohne auf den Verkehr zu achten

Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte der Mann die Straße - mit fatalen Folgen. Denn zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Auto die Straße ortsauswärts entlang. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, doch ohne Erfolg. Sein Auto erfasste den Fußgänger frontal. Der 25-Jährige wurde durch die Luft geschleuderte und schlug auf die Straße auf, wo er zunächst bewusstlos liegen blieb.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt, berichtet die Polizei. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Staatsanwaltschaft schaltet Unfallgutachter ein

Wegen der schweren Verletzungen des 25-Jährigen zog die Staatsanwaltschaft einen Unfallgutachter zur Unfallstelle hinzu. Vor Ort waren sieben Mann der Freiwilligen Feuerwehr Engishausen, ein Rettungswagen samt Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifen der Polizeiinspektion Memmingen.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.