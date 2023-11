Am Sonntagabend hat sich bei Pfaffenhausen im Unterallgäu ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto war gegen einen Baum geprallt.

Schwerer Unfall am Sonntagabend auf der B16 bei Pfaffenhausen im Landkreis Unterallgäu. Laut der Polizei war ein 53-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Mit im Auto saß zudem ein 54-jähriger Mann.

Unfall mit Baum im Unterallgäu: Zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer sei unverletzt geblieben, so die Polizei weiter. Der 54-jährige Beifahrer zog sich bei dem Autounfall jedoch leichte Verletzungen zu. Beide Insassen des PKW wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Betrunken und bewaffnet: Unfallfahrer wird angezeigt

Die Polizeibeamten stellten bei dem 53-jährigen Fahrer einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Er musste sich nach dem Unfall einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Zudem fanden die Beamten ein verbotenes Messer bei dem Mann. Gegen den 53-Jährigen leitete die Polizei mehrere Strafanzeigen ein.