Am Montagmittag ereignete sich an der sogenannten „Babelkurve“ in Pfronten-Ried ein Verkehrsunfall mit 3.500 Euro Sachsachen. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer überholte vor der unübersichtlichen Babelkurve zwei wartende Autofahrerinnen, die einen entgegenkommenden Linienbus die Durchfahrt der engen Kurve ermöglichen wollten. Beim Wiedereinscheren stieß der 85-Jährige mit dem Wagen einer Frau zusammen, die gerade wieder losfahren wollte. Die Insassen im Bus wurden nicht gefährdet, der Busfahrer ärgerte sich aber noch über das Verhalten des Pkw-Fahrers. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.