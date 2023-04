In Neu-Ulm hat eine Autofahrerin am Ostersonntag einen Unfall mit hohem Schaden verursacht. Die 34-Jährige wollte aus einer Parklücke rausfahren, als sie vom Bremspedal rutschte und frontal in zwei geparkte Autos krachte.

Die Frau wollte laut Polizei mit ihrem Elektroauto vorwärts aus der Parklücke fahren. Als sie vom Bremspedal rutschte, fuhr sie gegen zwei vor ihr geparkte Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Mercedes in einen angrenzenden Zaun geschoben. Das Auto musste abgeschleppt werden.

60.000 Euro Schaden

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Neben dem Gartenzaun wurde auch der Bordstein beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 60.000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet jetzt ein Bußgeld.