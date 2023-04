Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Montag in Illertissen. Ein Autofahrer (39) knallte beim Abbiegen in ein entgegenkommendes Auto. Später wurde noch eine andere Autofahrerin auffällig.

Der 39-jährige Autofahrer fuhr am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2018 in Illertissen in westliche Richtung. An der Abfahrt zur Staatsstraße 2031 wollte er laut Polizei nach links abbiegen. Die Ampel zeigte für den 39-Jährigen grün. Der Abbiegepfeil blinkte allerdings schon gelb.

Bei gelb links abgebogen und in entgegenkommendes Auto geknallt

Der Mann bog dennoch ab. Allerdings missachtete er bei dem Abbiegevorgang den Vorrang eines entgegenkommenden Wagens. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Totalschaden und Straße gesperrt

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenhöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dazu musste die Abfahrt zur Staatsstraße 2031 für einige Zeit gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Jedesheim und Illertissen unterstützten die Polizei bei der Unfallaufnahme und übernahmen unter anderem die Verkehrsregelung sowie die Absicherung der Unfallstelle. Gegen den 39-Jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Betrunkene Frau fährt einfach in abgesperrte Unfallstelle

Während der Wartezeit auf den verständigten Abschleppdienst fuhr eine 54-Jährige Autofahrerin durch die Absperrung in die Unfallstelle. Als sie von der Feuerwehr auf diesen Umstand angesprochen wurde, reagierte die Frau ungehalten. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten stellten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert im Bereich einer Straftat an. Deshalb erfolgte eine Blutentnahme und die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Polizei leitete gegen die 54-Jährige ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.