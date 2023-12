In letzter Sekunde ausweichen konnte am Montag ein Autofahrer drei Arbeitern bei Wangen. Doch bei dem Manöver krachte er mit einem Transporter zusammen.

Ein 57-jähriger Mann war am Montagmorgen gegen 7 Uhr von Leupolz in Richtung Kißlegg (Landkreis Ravensburg) unterwegs, als er im dichten Nebel fast drei Männer übersehen hätte, die gerade am Gleis arbeiteten, berichtet die Polizei. Der Opel-Fahrer sah die Männer erst in letzter Sekunde, wich aus und prallte mit dem VW Transporter eines 21-Jährigen zusammen, der ihm in diesem Moment entgegenkam. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt knapp 4.000 Euro.