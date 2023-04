Am Dienstagmorgen ist ein Sattelzug beim Spurwechsel auf der A8 auf Höhe Elchingen mit einem Auto kollidiert. Der LKW-Fahrer hatte den Wagen übersehen.

Der 48-jährige LKW-Fahrer und der 32-jährige Autofahrer hielten nach der seitlichen Kollision am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen an und verständigten die Verkehrspolizei Günzburg, die den Unfall aufnahm.

Autofahrer klagt über Schmerzen

Der Autofahrer musste mit Schmerzen im Nacken und an der Schulter in ärztliche Behandlung. Sein Auto war seitlich derart eingedrückt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro. Am Sattelzug entstand kein nennenswerter Schaden. Die Polizei hat jetzt gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.