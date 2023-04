Bei einem Unfall nahe Mengen hat sich ein BMW mehrmals überschlagen, weil er von einem VW erfasst wurde. Die Fahrer der beiden Unfallfahrzeuge sind wohlauf.

Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht nach am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mengen und Mottschieß im Landkreis Sigmaringen. Dort wollte eine 51-jährige VW-Fahrerin, die aus Richtung Rosna kam, auf die Landesstraße einfahren. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden BMW.

Überschlag und Totalschaden, aber keine Verletzten

Der VW erfasste den BMW seitlich. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der BMW sich mehrfach überschlug und erst einige Meter weiter im angrenzenden Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Eine Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Die hatten jedoch offensichtlich Glück. Sowohl die VW-Fahrerin, wie auch der BMW-Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Während an dem BMW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand, wird dieser am VW auf rund 4.000 Euro beziffert. Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.