Bei einem Unfall auf der B33 bei Markdorf sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete großräumig um.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg war ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug der Marke "MG" gegen 14:30 Uhr auf der B33 in Richtung Ravensburg unterwegs. Auf Höhe Stadel geriet der Mann dann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 60-Jährigen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei verletzten sich der Unfallverursacher, die Fahrerin des entgegenkommenden Autos und die Mitfahrerin des MG leicht.

Bundesstraße 33 etwas zwei Stunden komplett gesperrt

Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Bundesstraße 33 war im Bereich Stadel bis etwa 16:30 Uhr komplett gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer mussten eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen.