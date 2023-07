Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag auf der A7 bei Kempten ereignet. Ein Autofahrer fuhr Richtung Norden, als ihm der Vorderreifen platzte.

Der Autofahrer war auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Betzigau der linke Vorderreifen platzte. Das Auto des 57-Jährigen kam von der Straße ab und krachte mit voller Wucht in die Mittelleitplanke. Von dort wurde das Auto wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es auf der Leitlinie zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen liegen blieb, berichtet die Polizei.

Autofahrer zieht sich bei Unfall auf der A7 bei Kempten leichte Verbrennungen an den Unterarmen zu

Durch den Aufprall wurden die Airbags des Autos ausgelöst. Dadurch zog sich der 57-Jährige leichte Verbrennungen an den Unterarmen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Sein Auto wurde bei dem Unfall massiv an der Fahrzeugfront beschädigt. Auch die Mittelleitplanke wurde auf einer Länge von etwa 10 Metern erheblich beschädigt und aus der Verankerung gerissen.

A7 bei Kempten ist für rund 30 Minuten komplett gesperrt

Die Feuerwehr Betzigau war mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Kempten mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um das Auto zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen. Die A 7 war im betroffenen Bereich für 30 Minuten komplett gesperrt.

A7 ist die längste Autobahn in Deutschland

Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste Bundesautobahn in Deutschland. Außerdem ist sie nach der spanischen Autovía A-7 die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas. Sie verbindet den Norden Deutschlands mit dem Süden. Von der dänischen Grenze in Ellund führt die Autobahn durch Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Hessen. Anschließend wechselt sie mehrfach zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin und her, bevor sie bei Füssen im Ostallgäu an der österreichischen Grenze endet.