Tödlich verletzt wurde ein Motorradfahrer am Freitag bei Halfing im Landkreis Rosenheim. Er krachte frontal mit einem Auto zusammen.

Motorradfahrer wird nach Kollision mit Auto bei Halfing über Motorhaube geschleudert

Tragisch endete am Freitagmittag ein Unfall in Oberbayern. Eine 41-jährige Frau aus der Gemeinde Halfing fuhr zusammen mit ihrer Tochter von Bad Endorf in Richtung Halfing. An einer Abzweigung zum Kieswerk bog sie mit ihrem Auto nach links ab und übersah dabei laut Polizei einen 55-jährigen Motorradfahrer aus Bad Endorf, der ihr entgegenkam. Das Motorrad krachte frontal in das Auto. Der 55-Jährige wurde anschließend über die Motorhaube des Autos geschleudert.

Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt und stirbt noch an Unfallstelle

Der Biker zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich um den 55-Jährigen. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Die 41-jährige Autofahrerin und ihre Tochter wurden bei dem Crash leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Gutachten soll Unfallursache klären

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee die Ermittlungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Halfing und Bad Endorf waren mit etwa 30 Mann vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und den Verkehr umzuleiten.

Halfing ist eine kleine Gemeinde mit 2.824 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Der Hauptort befindet sich rund 17 Kilometer nordöstlich von Rosenheim, 13 Kilometer nordwestlich vom Chiemsee und 35 Kilometer von Traunstein entfernt.