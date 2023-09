Am Dienstag ist ein Motorradfahrer bei Erkheim schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war mit einer Autofahrerin kollidiert und in eine Wiese geschleudert worden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Erkheim und Arlesried. Der 27-jährige Motorradfahrer kam aus einer Einmündung nahe Erkheim und wollte in westliche Richtung fahren. Dabei stieß er der Polizeimeldung zufolge aus bisher ungeklärten Gründen mit einer 53-jährigen Autofahrerin zusammen.

Schwere Verletzungen im Kopfbereich

Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall in die nahe gelegene Wiese geschleudert. Der Wagen kam in der angrenzenden Wiese erst rund fünfzig Meter weiter zum Stehen. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen im Kopfbereich ins Krankenhaus nach Memmingen. Die Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Erkheim musste die Arlesrieder Straße für etwa eine Stunde sperren.