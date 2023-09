In Missen-Wilhams ist am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Sturz verletzt worden. Der 50-Jährige wollte einem Autofahrer ausweichen, der in einer Kurve teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten war.

egen 15:30 Uhr, fuhr der Motorradfahrer in einer vierköpfigen Gruppe die Kreisstraße OA 22 von Diepolz aus kommend in Fahrtrichtung Börlas. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein entgegenkommendes Auto in einer Kurve so weit mittig, dass ein 50-Jähriger Motorradfahrer aus der Gruppe nach rechts aufs Bankett ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Schlüsselbein gebrochen

Der 50-Jährige stürzte dabei und brach sich das Schlüsselbein. Der Autofahrer war der Polizeimeldung zufolge anschließend weitergefahren. Ein Mitglied der Motorradgruppe konnte ihn schließlich anhalten. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus Immenstadt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugenaufruf

Die Polizei prüft jetzt, ob sich der 22-Jährige Autofahrer verbotswidrig verhalten hat und bittet um Hinweise von möglichen Unfallzeugen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.