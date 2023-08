Bei einer Frontalkollision auf der B31 bei Langenargen sind zwei Menschen verletzt worden. Der Unfallfahrer hatte einiges auf dem Kerbholz.

Auf der B31 bei Langenargen hat sich Donnerstagnacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut der Polizei war ein Autofahrer frontal und mit hoher Geschwindigkeit mit einem entgegenkommenden Kleinwagen kollidiert. Der Unfallverursacher war betrunken.

Frontalunfall zwischen Eriskrich und Oberdorf bei Langenargen

Der 30-jährige Unfallverursacher war gegen 22:20 auf der B31 zwischen Eriskirch und Oberdorf unterwegs. Auf Höhe Schlatt geriet der Mann dann in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Fahrer eines Opel Corsa zusammen. Der Saab des 30-Jährigen wurde daraufhin in ein Gebüsch geschleudert.

Unfallverursacher: Per Haftbefehl gesucht

Polizeibeamte mussten den stark betrunkenen Unfallverursacher überwältigen. Der Mann habe sich besonders gegen die Feststellung seiner Identiät gewehrt, berichtet die Polizei in Ravensburg. Bei der Überprüfung stellten die Polizei fest, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl bestand und er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

26 Bilder Davor Knappmeyer

Nach Unfall auf B31: 30-Jähriger Mann in Haft

Bei dem Unfall zogen sich beide Autofahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Der 47-jährige Fahrer des Opel Corsa konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung sogar wieder verlassen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der 30-Jährige wurde nach dem Unfall ambulant in einem Krankenhaus behandelt und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.