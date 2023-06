Ein Anhänger hat auf der B19 nahe Sonthofen einen Unfall verursacht. Der Hänger löste sich einfach vom Auto. Zwei Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem losgelösten Anhänger kam es am Freitagnachmittag auf der B19 zwischen Sonthofen und Fischen. Gegen 14:30 Uhr, fuhr dort laut der Polizei vor Ort ein Oberallgäuer mit seinem Auto und einem Anhänger auf der B19 in Richtung Fischen. Kurz vor der Abfahrt in Richtung Tiefenberg löste sich aus ungeklärter Ursache der mit Gartengeräten beladene Anhänger vom Auto.

Anhänger knallt gegen zwei Autos

Ein entgegenkommender Mercedes konnte nicht mehr ausweichen, wurde von dem Anhänger seitlich erfasst und blieb auf der Gegenfahrbahn stehen. Bei dem Aufprall lösten die Airbags aus. Außerdem wurde das Hinterrad herausgerissen und in den angrenzenden Wald geschleudert. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie touchierte den führerlosen Anhänger ebenfalls.

Ein losgelöster Anhänger hat auf der B19 bei Sonthofen einen Unfall verursacht. Benjamin Liss

Keine Verletzten, aber Sachschaden und Straßensperre

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die B19 war für rund 45 Minuten gesperrt, die Feuerwehr Sigishofen leitete den Verkehr um.