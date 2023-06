In Memmingerberg ist am Dienstagvormittag ein zwölfjähriger Schüler von einem Auto angefahren worden. Der Junge hatte vor einem Auto die Straße überquert. Als der unbekannte Fahrer die Fahrt fortsetzte, streifte er das Hinterrad des Fahrrads. Dadurch stürzte der Junge.

Gegen 07:45 Uhr war der Zwölfjährige mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Mittelschule Memmingerberg und befuhr hierbei den Radweg des Schleifweges in westliche Richtung. Auf Höhe der Industriestraße wollte er der Polizei zufolge den Schleifweg überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein grüner VW Caddy auf der Grubstraße in nordöstliche Richtung und wollte nach rechts in den Schleifweg Richtung Kreisverkehr abbiegen.

Unbekannter Fahrer fährt zu früh weiter

Der/die Fahrer/in des Caddys sah den Schüler und winkte ihn durch. Als dieser beinahe vollständig auf dem Radweg war, fuhr der Caddy los und touchierte dabei das Fahrrad des Zwölfjährigen am Hinterrad, so dass dieser stürzte. Der/die Caddy-Fahrer/in setzte daraufhin zurück und fuhr dann laut Polizei ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen weiter.

Kennzeichen zum Teil bekannt

Der Schüler zog sich durch den Sturz lediglich Schürfwunden an der linken Hand und dem rechten Knie zu, eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. Am Fahrrad entstanden durch den Sturz Kratzer, der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Der Zwölfjährige konnte ein Teilkennzeichen, beginnend mit MN- ablesen, zum/r Fahrer/in konnte er keine Angaben machen.

Polizei ermittelt und sucht Unfallzeugen

Die Polizei Memmingen ermittelt jetzt wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.