Seine Ladung verloren hat ein Lkw-Fahrer am Montag auf der B16 bei Stötten am Auerberg. Einem Motorradfahrer, der ihm entgegenkam, wurde das zum Verhängnis.

Der 19-jährige Lkw-Fahrer war am Montagmorgen auf der B16 von Stötten am Auerberg in Richtung Marktoberdorf unterwegs. In einer Kurve löste sich nach Angaben der Polizei die Ladung des Lkw, so dass Stahlträger auf die Straße rutschten.

Motorradfahrer kann Stahlträgern auf der B16 bei Stötten am Auerberg nicht mehr ausweichen

Das wurde einem Motorradfahrer zum Verhängnis, der zu diesem Zeitpunkt dem Lkw entgegenkam. Der 55-jährige Biker konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.