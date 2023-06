In Kempten ist es am Freitagabend an der Kreuzung Adenauerring/Freibergstraße zu einem Unfall gekommen. Nach Informationen der Polizei ist ein Auto mit einem anderen kolldiert. Die Airbags haben ausgelöst. Mehrere Rettungwagen sind im Einsatz. Nach Informationen des Einsatzleiters des Rettungsdienstes gab es bei dem Unfall insgesamt fünf Verletzte. Zwei davon erlitten mittelschwere, drei leichte Verletzungen. Im Einsatz waren vier Rettungswägen und zwei Notärzte.

Benedikt Liss

Weitere Informationen folgen.