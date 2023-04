Am frühen Mittwochmorgen ist der Fahrer eines Klein-LKWs bei einem Unfall auf der Brennerautobahn verletzt worden. Der 21-Jährige ist auf einen vor ihm fahrenden LKW aufgefahren.

Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug auf der zweiten Fahrspur in Richtung Innsbruck unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dann auf die erste Fahrspur, auf der zu dem Zeitpunkt ein anderer LKW fuhr. Der 21-jährige krachte anschließend von hinten in den Anhänger.

Verletzungen unbestimmten Grades

Der Fahrer wurde nach dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergungsschere befreit werden. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den jungen Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Innsbruck. Am Kleinlaster entstand der Polizei zufolge ein erheblicher Schaden. Am Anhänger des LKW, der von einem 36-jährigen Weißrussen gesteuert wurde, gab es nur leichten Sachschaden.