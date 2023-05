Auf einem Bauernhof in Ruderatshofen ist am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Landwirt bei Arbeiten im Heustock verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, warf der 23-Jährige aus einer Luke vom Heustock Heu in den Stall. Dabei trat er versehentlich in die Luke und stürzte aus ungefähr drei Meter in die Tiefe. Er erlitt Verletzungen am Rücken und den Beinen. Ein Krankenwagen brachte den Landwirt in ein Krankenhaus.