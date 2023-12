Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstag auf der B20 bei Fridolfing im Landkreis Traunstein ereignet. Ein Autofahrer prallte frontal mit einem Sattelzug zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Autofahrer gerät auf der B20 bei Fridolfing auf Gegenfahrbahn und kracht mit Lkw zusammen

Jede Hilfe zu spät kam am Dienstagnachmittag für einen Autofahrer auf der B20 bei Fridolfing (Landkreis Traunstein in Oberbayern). Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Sattelzug von Laufen in Richtung Tittmoning, als ihm auf Höhe Untergeisenfelden bei Fridolfing ein VW Golf entgegenkam. Das Auto geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit dem Lkw zusammen, berichtet die Polizei.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge sofort Feuer fingen und kurz darauf komplett brannten. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Crash nur leicht verletzt. Er konnte sich aus dem brennenden Lkw befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Für den Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb wohl sofort an den Folgen des Aufpralls.

Nach Unfall auf der B20 in Fridolfing: Fahrzeuge brennen komplett aus

Sowohl der Lkw als auch das Auto brannten komplett aus. Der Lkw war voll beladen mit Fahrzeugteilen. Um den Brand löschen zu können, mussten diese erst von dem Lkw abgeladen werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Fridolfing, Kirchanschöring und Pietling waren mit einer großen Zahl an Einsatzkräften vor Ort, ebenso der Rettungsdienst, der Bauhof und die Straßenmeisterei.

Polizei versucht Unfallursache zu ermitteln

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein untersucht die Polizeiinspektion Laufen jetzt, wie es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kommen konnte. Ein Sachverständiger unterstützt dabei die Polizei. Er wird ein unfalltechnisches und unfallanalytisches Gutachten erstellen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Sachschaden liegt laut Polizei mindestens im sechsstelligen Bereich.

Auch interessant für dich: Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Lkwfahrer flüchtet nach tödlichem Unfall mit Auto auf der B30 bei Baindt

B20 blieb bis zum Abend komplett gesperrt

Die Bundesstraße 20 blieb an der Unfallstelle bis zum Abend für mehrere Stunden komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten aufwendig abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde über Kirchanschöring und Götzing umgeleitet.