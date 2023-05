Am gestrigen Vatertag hat sich ein Mann während einer Radtour schwer verletzt. Der 30-Jährige war mit zwei anderen Ausflüglern auf einen Stier aus Bronze geklettert. Als er von der Skulptur herunterstürzte, blieb er verletzt liegen.

Der Polizei zufolge war der Mann mit einer zehnköpfigen Gruppe unterwegs. An einem Bahnübergang musste die Gruppe warten, während der 30-Jährige mit zwei anderen Ausflüglern vorausradelte. Am Kreisverkehr in Thalfingen wartete er auf die Nachzügler. Als sie warteten, kamen die Drei auf die Idee, auf den Bronze-Stier zu klettern. Während sie herumalberten, stürzten alle drei gleichzeitig von der etwa eineinhalb Meter hohen Statue.

Unglücklicher Sturz

Der 30-Jährige blieb nach dem Sturz auf dem Boden liegen. Offenbar hatte er sich eine Rückenverletzung zugezogen. Seine Begleiter blieben unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Wie schwer die Verletzung ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Allerdings schließen die Ermittler ein Fremdverschulden aus.