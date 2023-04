Am Freitagnachmittag ist es auf dem Schumacherring in Fahrtrichtung Berliner Platz in Kempten zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden drei Personen verletzt. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

Nach dem jetzigem Ermittlungsstand der Polizei mussten mehrere Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten. Ein 18-jähriger Auto-Fahrer erkannte das zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fuhr einen VW auf. Der VW wurde in der Folge auf einen vor ihm stehenden Ford aufgeschoben.

20.000 Euro Schaden

Der 18-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. In dem VW wurden ein 34-Jähriger und eine 29-Jährige ebenfalls leicht verletzt, eine Behandlung vor Ort war laut Polizei jedoch nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, das Dritte war weiterhin fahrbereit. Die Fahrbahn war für war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 entgegen.