Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag am Riedbergpass in Obermaiselstein ereignet. Mittlerweile ist der Pass wieder frei befahrbar.

Wie die Polizei berichtet, sind dort ein Motorrad und ein Auto zusammengekracht. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt, einer davon schwer. Nach dem Verkehrsunfall musste ein Abschleppdienst die Fahrzeuge bergen. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war der Riedbergpass gesperrt.

Das war bereits der zweite schwere Unfall innerhalb von etwa 24 Stunden, der sich am Riedbergpass ereignet hat. Erst am gestrigen Montag verunglückte dort ein Motorradfahrer tödlich.

