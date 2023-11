Innerhalb von wenigen Stunden sind am Dienstag gleich zwei Frauen in München ins Gleis der U- und S-Bahn gestürzt. Während die eine lebensbedrohlich verletzt wurde, hatte die andere großes Glück.

U-Bahn erfasst Frau in München

Am Dienstag stand eine Frau am U-Bahnhof Laimer Platz am Bahnsteig, als sie plötzlich ins Straucheln geriet und vor die einfahrende U5 ins Gleisbett stürzte, berichtet die Münchner Feuerwehr. Die Bahn erfasste die Frau und schleuderte sie in den Sicherheitsraum unter den Bahnsteig. Dort blieb sie bewusstlos liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt.

Frau wird lebensgefährlich verletzt

Diesen schrecklichen Unfall bekamen sowohl mehrere Zeugen als auch Mitarbeiter des MVG-Betriebszentrums über die Videoüberwachung mit. Die Rettungskräfte gelangten über den Sicherheitsraum zu der Schwerverletzten, hoben sie in eine Schleifkorbtrage und transportieren sie zurück auf den Bahnsteig.

Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie umgehend in den Schockraum einer München Klinik transportiert.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Haltestelle Laimer Platz gesperrt. Das Unfallkommando der Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Betrunkener Frau stürzt am Bahnhof Zorneding ins Gleisbett

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein ganz ähnlicher Unfall am Bahnhof Zorneding in München. Im Gegensatz zur Frau am Laimer Platz hatte die 31-Jährige allerdings großes Glück. Gegen 24:00 Uhr stürzte die betrunkene Frau am Gleis 4 vom Bahnsteig ins Gleisbett der S-Bahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr gerade eine S-Bahn in den Bahnhof. Der Zugführer sah jedoch noch rechtzeitig die Frau im Gleisbett, so dass er abbremsen konnte und vor der Frau zum Stehen kam.

Auch interessant für dich: Unfall in Vorarlberg

Auto stürzt ins Gleisbett und fährt fast zwei Kilometer auf Bahngleisen

Frau wird bei Unfall nur leicht verletzt

Weil die Frau über starke Schmerzen klagte, konnte sie zunächst nicht von den Gleisen auf den Bahnsteig gebracht werden. Als Mitarbeiter des Rettungsdienstes die 31-Jährige allerdings genauer unter die Lupe nahmen, konnten sie Entwarnung geben. Die Frau hatte keine erkennbaren Verletzungen vom Sturz davongetragen.

Weil sie jedoch durch ihre starke Alkoholisierung beeinträchtigt war, brachte der Rettungsdienst sie nach Hause. Während des Rettungseinsatzes musste das Gleis gesperrt werden. Das führte aber nur zu einer geringen Verzögerung im Bahnverkehr.