Innerhalb weniger Stunden haben sich zwei Unfälle auf der A96 bei Wangen ereignet. In Tunnel Herfatz fuhren zwei Autos aufeinander auf. An der Argentalbrücke verlor ein Lkw seine Zwillingsreifen.

Auffahrunfall im dichten Verkehr auf der A96 im Tunnel Herfatz

Am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr stockte der Verkehr im Tunnel Herfatz auf der A96 bei Wangen und das führte laut Polizei zu einem Auffahrunfall. Der 33-jährige Fahrer eines VW Golfs fuhr auf den Tesla eines 72-jährigen Mannes auf. Nach den bisherigen Schätzungen der Polizei dürfte sich der Schaden am Tesla auf ca. 10.000 Euro belaufen. Am Golf entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Nach Unfall im Tunnel Herfatz: 6 Autofahrer und 2 Lkw-Fahrer bilden keine Rettungsgasse

Wegen des Unfalles musste der Tunnel bis ca. 15:30 Uhr gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr staute. Die Polizei überwachte daraufhin, ob die Fahrer, die im Stau standen, auch die vorgeschriebene Rettungsgasse bildeten. Die Beamten stellten insgesamt acht Verstöße fest. Sechs Autofahrer und zwei Sattelzug-Fahrer bildeten keine Rettungsgasse so die Polizei.

Lkw verliert Zwillingsreifen auf der A96 bei Wangen

Wenige Stunden später kam es nur wenige Kilometer entfernt an der Großen Argentalbrücke erneut zu einem Unfall, berichtet die Polizei. Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr bemerkte der 54-jährige Fahrer eines Lkw, wie sich die Radmuttern an einer Zwillingsbereifung lösten.

Auto kracht in verlorenen Lkw-Reifen auf der A96

Ein Reifen blieb nahe der Großen Argentalbrücke auf der Überholspur liegen, der andere rutschte die Böschung hinunter. Ein 40-jähriger Volvo-Fahrer konnte dem Reifen auf der Überholspur nicht mehr ausweichen und krachte in ihn hinein. Durch die Kollision mit dem Reifen entstand an dem Auto ein Sachschaden von ca. 2 500 Euro.

A96 wird für Lkw-Bergung gesperrt

Dem Lkw-Fahrer gelang es, sein Gefährt auf den Seitenstreifen zu manövrieren, wo eine Abschleppfirma den Lkw später barg. Dafür musste die A96 in Fahrtrichtung Lindau komplett gesperrt werden.