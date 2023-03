Gut zu tun hatte die Grenzpolizei am Freitag am Flughafen Memmingen. Den Beamten gingen fünf Menschen ins Netz, nach denen bereits gesucht wurde. Außerdem mussten sie zwei Fluggäste gleich wieder heim schicken.

Eine Albanerin und ein Mann aus Nordmazedonien versuchten am Freitag am Allgäu Airport nach Deutschland einzureisen. Doch weil sie die Einreisevoraussetzungen für die Bundesrepublik nicht erfüllten, mussten sie gleich wieder die Heimreise antreten. Die Beamten leiteten gegen die Albanerin ein Strafverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein.

Fahndungscomputer schlägt an

Außerdem schlug am Freitag gleich fünf Mal der Fahndungscomputer der Memminger Grenzpolizei an. Die Beamten griffen fünf Menschen auf, die im Fahndungssystem zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Die Polizisten notierten sich ihre Wohnanschriften und meldeten sie an die zuständigen Justizbehörden. Somit können die anstehenden Strafverfahren weiter bearbeitet werden.