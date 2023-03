Eine 43-jährger Frau hat die Polizei in Oberstdorf in den letzten Tagen mächtig auf Trab gehalten.

Zunächst kam die 43-Jährige einem Hausverbot in einem Balderschwanger Hotel nicht nach, dass die Polizei einen Platzverweis aussprechen musste. Nur einen Tag später fiel sie erneut negativ auf. Sie war betrunken in Oberstdorf unterwegs. Wieder einen Tag später kam sie wiederholt dem Hausverbot in dem Balderschwanger Hotel nicht nach. Laut Polizeibericht war sie vormittags wieder im Hotel und am Nachmittag, als die Streife verständigt wurde, versteckte sie sich vor dieser. Am Abend wurde sie erneut im Hotel angetroffen. Nachdem sie reichlich betrunken war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde ein Dokument aufgefunden, das zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Die Dame muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.