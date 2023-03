Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen zwei Männer in Friedrichshafen verfolgt und einen der Beiden sogar verletzt. Dazu benutzte er wohl eine Eisenkette.

Der 31-jährige Mann und sein 30 Jahre alter Begleiter waren laut Polizei mit dem Unbekannten in Streit geraten, nachdem sie gegen 4 Uhr eine Gaststätte verlassen hatten. Der unbekannte Mann verfolgte die beiden Männer im Anschluss mit einem E-Scooter. Doch dem Unbekannten reichte das offenbar noch nicht. Er griff den 31-Jährigen nämlich sogar an.

Durch heftigen Schlag zu Boden gestürzt und am Kopf verletzt

Wie die Polizei mitteilt, schlug er dem 31-Jährigen in der Bismarckstraße vermutlich mit einer Eisenkette gegen die Beine. Durch den wuchtigen Schlag stürzte das Opfer zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Danach soll der Täter in der Marienstraße von einem Kleinwagen abgeholt worden sein. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in eine Klinik.

Fahndung erfolglos, aber Ermittlungen laufen

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ergebnislos. Natürlich hat das Polizeirevier Friedrichshafen dennoch Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, der 180 bis 185 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein soll, bittet die Polizei sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.