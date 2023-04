Wegen gefährlicher Körperverletzungen ermittelt jetzt die Polizei. Am späten Samstagabend hat ein Unbekannter einen 34-Jährigen mit einer Glasflasche in Memmingen niedergeschlagen. Dabei wurde der Mann schwer am Kopf verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 34-Jährige gegen 23:30 Uhr am Theaterplatz unterwegs, als der Unbekannte auf ihn losging. Warum es zu dem Angriff kam, ist bisher unklar.

Mann wird schwer am Kopf verletzt

Ersthelfer kümmerten sich um den 34-Jährigen, der schwer am Kopf verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, gibt es anscheinend keine Vorgeschichte zu dem Angriff. Über den Täter ist bisher nichts bekannt. Auch Zeugen haben sich bei der Polizei bisher nicht gemeldet.

Polizei sucht Zeugen

Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe in dem Fall. Wer den Angriff beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall liefern kann, soll sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.