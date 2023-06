Wie die Polizei berichtet, hat es am Mittwoch, den 14. Juni, in Kempten um circa 19:20 Uhr im Bereich August-Fischer-Platz, am Hintereingang zum Forum Allgäu, eine Körperverletzung gegeben. Eine derzeit unbekannte männliche Person schlug dort urplötzlich und unvermittelt einem 27-Jährigen mit der Hand in das Gesicht. Der 27-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Beschreibung des Schlägers

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend in Richtung Tierzuchthalle. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 30 Jahre alt

Circa 175 cm groß

Schlank

Hatte eine Glatze

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten (Tel: 0831/9909-2141) zu melden.