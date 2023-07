Ein Unbekannter hat einen 12-jährigen Jungen in einem Bus in Kempten bestohlen und ihm dann ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochnachmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Buslinie 5 auf Höhe des Schwalbenwegs in Kempten zu einer Körperverletzung. Ein bisher unbekannter Täter schlug dort einem 12-jährigen Jungen mit der Faust ins Gesicht. Der 12-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Diebstahl ging Schlag voraus

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ging dem Schlag auch noch ein Diebstahl von Bargeld im niedrigen einstelligen Bereich voraus. Die bisher unbekannte Täterschaft wurde mit einem Alter von circa 16 Jahren und kurzen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.