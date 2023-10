In Neu-Ulm wurden am Mittwoch ein 19-Jähriger und eine 22-Jährige durch Schläge verletzt. Bei beiden Vorfällen ist der Täter zwar noch unbekannt, es scheint sich jedoch um derselben Schläger zu handeln.

Auf 19-Jährigen eingeschlagen

Wie die Polizei berichtet, passierte der erste Vorfall am Mittwoch gegen 13:15 Uhr. Zu dieser Zeit befand sich eine Gruppe Heranwachsender im Alter von 16 bis 19 Jahren vor einem Supermarkt in der Wegener Straße. Als ein E-Scooter mit zwei Personen besetzt an der Personengruppe vorbeifuhr, rief die Gruppe den beiden Fahrern etwas nach. Daraufhin drehten sich 17-Jährige Fahrer und der bislang unbekannte Mitfahrer um und schlugen unvermittelt gemeinsam auf einen 19-Jährigen ein. Der Mann wurde leicht verletzt.

22-Jährige beleidigt und Handy aus der Hand geschlagen

Gegen 13:30 Uhr liefen dann eine 22-Jährige und deren 21-Jähriger Begleiter auf dem Gehweg der John-F.-Kennedy-Straße, als ein bislang unbekannter junger Mann diesen begegnete und gegen die 22-Jährige lief. Es kam zu einem Streitgespräch und der bislang unbekannte Mann beleidigte die junge Frau mehrfach und schlug dieser das Handy aus der Hand. Durch den Schlag wurde die Frau leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Neu-Ulm handelt es sich hierbei um den gleichen Täter, wie zuvor in der Wegener Straße.