In Marktoberdorf hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen Teil eines Metallzauns auf die Straße gelegt. Erst in den Morgenstunden bemerkte ein Taxifahrer das Teil.

Warum der Täter das Metallstück auf die Schwabenstraße gelegt hat ist laut Polizei noch unklar. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Gegenstand. Dabei entstand ein Schaden von 1.500 Euro an dem Taxi. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Täter und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08342/9604-0 bei der Polizei Marktoberdorf melden.