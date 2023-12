Am Wochenende haben Diebe in Lindau ihr Unwesen getrieben. Zunächst wurde in einem Geschäft hochwertige Messer geklaut, dann verschwand auch noch ein geschmückter Christbaum vor einem Hotel. Die Polizei ermittelt in den Fällen und sucht nach Zeugen.

Am Samstagvormittag hat gegen 10:30 Uhr eine unbekannte Person acht Messer aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße gestohlen. Die Küchenmesser im Gesamtwert von knapp 600 Euro waren auf einem Regal ausgestellt.

Diebstahl von Weihnachtsbaum

Ebenfalls am Wochenende entwendete ein unbekannter Täter einen geschmückten und beleuchteten Christbaum, der vor einem Hotel in der Bahnhofstraße aufgestellt war. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 06:00 Uhr ereignet hat. Der Entwendungsschaden war in diesem Fall jedoch nicht so hoch, der Polizei zufolge lag er bei über 80 Euro. Zeugen in beiden Fällen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizei Immenstadt zu melden.