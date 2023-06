Im Zeitraum zwischen dem 9. und dem 11. Juni hat ein Unbekannter in Kaufbeuren einen Laubbaum gefällt. Bei dem Baum handelt es sich um ein seltenes Exemplar. Die Polizei sucht nach dem Täter und sucht Zeugen.

Der Polizeimeldung zufolge fällte der Täter den roten Laubbaum in einer Gemeinschaftsgartenanlage in der Pommernstraße in einer "Nacht- und Nebelaktion". Weil es sich um einen seltenen Laubbaum handelte, geht die Polizei von einem hohen Schaden in noch unbekannter Höhe aus. Die Polizei Kaufbeuren bittet unter der Telefonnummer 08341/9330 um sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter.