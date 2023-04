In einem Hallenbad in Baienfurt hat sich am Sonntag, den 2. April ein Mann vor einer Gruppe junger Mädchen entblöst. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Polizei zufolge hat der Mann sich im Waser vor den Mädchen im Alter von etwa 12 Jahren entblößt. Anschließend soll er sie beobachtet und sich dabei an seine Genitalien gefasst haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 melden.