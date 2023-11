In ZIemetshausen sucht die Polizei nach einem Einbrecher. Der unbekannte Täter war am Wochenende in einen Bauhof eingestiegen und hat mehrere Maschinen mitgehen lassen.

Am Montagmorgen hatten Beschäftigte des Bauhofes Ziemetshausen festgestellt, dass offenbar jemand über das Wochenende in eine Werkstatthalle des Bauhofes eingebrochen ist. Dabei wurden zahlreiche Maschinen gestohlen.

Wie kam der Täter auf das Gelände?

Der Polizeimeldung zufolge gelangte der bislang unbekannte Täter offensichtlich über das Aufdrücken des Außenzaunes auf das dortige Wertstoffhofgelände und hebelte schließlich ein Fenster einer dortigen Halle auf. Aus dieser wurden dann mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Die Polizei schätzt den Entwendungsschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Am Fenster und dem Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugenaufruf

Zeugen, welche im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wertstoffhofes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282 / 905-0 zu melden.