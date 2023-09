Ein Unternehmen aus Ziemetshausen ist Opfer eines Betrügers geworden. Der Unbekannte bestellte immer wieder Vogelfutter.

Innerhalb eines Jahres hat ein noch unbekannter Täter eine Firma aus Ziemetshausen im Landkreis Günzburg um rund 7.000 Euro betrogen. Der Unbekannte bestellte immer wieder Vogelfutter über den Online-Shop des Unternehmens, bezahlte dann aber die entsprechenden Rechnungen nicht.

Vogelfutter: Täter gab sich große Mühe

Der Täter blieb über einen so langen Zeitraum unentdeckt, da er für jede einzelne Bestellung ein völlig neues Kundenkonto mit unterschiedlichen Personalien anlegte. Die Mitarbeiter des Unternehmens hatten den Zusammenhang zwischen den Warenbestellungen so längere Zeit nicht bemerkt. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter auf diese Weise bereits in Erscheinung getreten ist.