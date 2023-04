Am späten Samstagabend meldeten Zeugen der Polizei in Thaur (Innsbruck-Land) einen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der unbekannte Fahrer war gegen 23:10 Uhr an einem Kreisverkehr in eine Verkehrsinsel gekracht.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, berichteten Zeugen, wie der Fahrer die Kennzeichen aus dem Bezirk Schwaz seines Wagens abmontiert hatte, bevor er vom Unfallort wegfuhr. Die Polizei fand den schwer beschädigten Wagen wenig später in unmittelbarer Umgebung der Unfallstelle. Neben massiven Karosserieschäden fehlte der Polizeimeldung zufolge auch die Motorhaube.

Beschreibung des Fahrers

Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief bisher ergebnislos. Den Zeugen zufolge soll der Fahrer 25 Jahre alt gewesen sein. Zudem hatte er einen dunklen Hauttyp und gelockte Haare. Außerdem soll er sehr dreckige Arbeitskleidung getragen haben. Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, soll sich bei der Polizei Hall in Tirol melden.