In Bad Heilbrunn (Landkreis Bad Tölz) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Blitzeranhänger in Brand geraten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Blitzer absichtlich in Brand gesteckt worden ist. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 250.000 Euro.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Passant den brennenden Blitzeranhänger. Die regionalen Feuerwehren konnten das Feuer schnell löschen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Zeugenaufruf

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 um sachdienliche Hinweise: